عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

الوضوء
الوضوء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الوضوء بدون المضمضة نظرا لتعذر فعلها؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الوضوء بدون المضمضة ، وجمهور الفقهاء يرون أن المضمضة ليست من أركان ولا من واجبات الوضوء.

وأشار إلى أن الإنسان لو توضئ بدون المضمضة أو الاستنشاق فهذا جائز ولا حرج فيه.

 

حكم محافظة المسلم على الوضوء طوال الوقت وفضله

ما معنى إسباغ الوضوء وكيف يتحقق؟ دار الإفتاء ترد


كيفية وضوء النبي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي الكيفية الصحيحة لوضوء النبي الكريم؟.


وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي كان يتوضأ ثلاثا أي كل عضو ثلاث مرات، فكان يغسل كفيه ثلاثا ويخلل بين أصابعه، وبعد ذلك المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ثم غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح الرأس ومسح الأذنين ثم غسل القدمين الى الكعبين، ويسبق كل ذلك التسمية قبل الوضوء.


وحث النبي الكريم على المحافظة على الوضوء، فيقول النبي: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" والله يقول في كتابه "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".


فرائض الوضوء
 

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء له فرائض وله سنن، فالفرائض ستة أركان، ومبطلاته ستة.

وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن الفرائض هي: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، وهذا على مذهب الشافعية.

وذكر أن الكسل في الوضوء، يتم الاستعانة عليه بالاجتهاد في الوضوء.. فالوضوء يكفر الذنوب ويرفع الله به الدرجات.

وأشار إلى أن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من مكفرات الذنوب.

 

دار الإفتاء المضمضة الوضوء الاستنشاق كيفية وضوء النبي فرائض الوضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

|اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-2-2023

دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

مصرع 7 في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

فيديو

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ