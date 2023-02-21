دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الوضوء بدون المضمضة نظرا لتعذر فعلها؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الوضوء بدون المضمضة ، وجمهور الفقهاء يرون أن المضمضة ليست من أركان ولا من واجبات الوضوء.

وأشار إلى أن الإنسان لو توضئ بدون المضمضة أو الاستنشاق فهذا جائز ولا حرج فيه.



كيفية وضوء النبي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي الكيفية الصحيحة لوضوء النبي الكريم؟.



وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي كان يتوضأ ثلاثا أي كل عضو ثلاث مرات، فكان يغسل كفيه ثلاثا ويخلل بين أصابعه، وبعد ذلك المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ثم غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح الرأس ومسح الأذنين ثم غسل القدمين الى الكعبين، ويسبق كل ذلك التسمية قبل الوضوء.



وحث النبي الكريم على المحافظة على الوضوء، فيقول النبي: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" والله يقول في كتابه "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".



فرائض الوضوء



قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء له فرائض وله سنن، فالفرائض ستة أركان، ومبطلاته ستة.

وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن الفرائض هي: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، وهذا على مذهب الشافعية.

وذكر أن الكسل في الوضوء، يتم الاستعانة عليه بالاجتهاد في الوضوء.. فالوضوء يكفر الذنوب ويرفع الله به الدرجات.

وأشار إلى أن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من مكفرات الذنوب.