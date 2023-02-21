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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًّا عن العدالة الاجتماعية

صدى البلد

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم ، صالونا نقاشيا، حول العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وقالت نيفين إسكندر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - خلال الصالون - إن مفهوم العدالة الاجتماعية جوهره واحد بين جميع الدول، لكن تختلف كل دولة عن أخرى في آليات التطبيق، مشيرة إلى أن هناك دولا لديها إجراءات لحماية اجتماعية، وأخرى لتمكين سياسي، موضحة أن الاختلاف يكمن في فلسفة التطبيق وآلياته.

وأضافت إسكندر، أن الأجندة التي تضعها الحكومة من أجل تنفيذ العدالة الاجتماعية أمر مهم، متابعة: لدينا سياسات تشجيعية للقطاع الخاص لوضع حد أدنى للأجور، ولكن لابد من وضع سياسات ملزمة للقطاع الخاص بأن يتم وضع حد أدني للأجور لكافة العاملين بالقطاع الخاص، حتى تكون قرارات ملزمة برفع الحد الأدني للأجور، خاصة وأن هناك بعض الشركات لا تلتزم وهدفها ربحي فقط.

من جهته .. قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم العدالة الاجتماعية في واقعنا الحالي تعني عدالة التوزيع لعوائد التنمية، موضحا أنه وفقا للظروف الحالية يمكن تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه توزيع الأعباء الإصلاحية على كافة الناس في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي، ولابد من توزيع هذه الأعباء كل على قدر طاقته، ولابد من إتاحة كافة الخدمات سواء الصحية أو التعليمية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات بالمساواة على كافة المواطنين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

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