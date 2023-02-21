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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

في وضح النهار..سرقة
في وضح النهار..سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

كشفت لقطات فيديو صادمة عن سرقة رجل وامرأة ، لطرد بيجامات من ماركة أزياء شهيرة من خلف بوابة حديقة منزل تابع لعائلة أمريكية في غرب العاصمة البريطانية بلندن. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن العائلة الأمريكية التي تعيش بالقرب من منطقة “هولاند بارك” غرب لندن  كانوا يتوقعون استلام طرد من شركة بريد لبيجامتين من ماركة شهيرة. 

وعند عدم استلامهم الطرد مع تأكيد الشركة وصوله، قامت العائلة الأمريكية بمراجعة كاميرات المراقبة التي كشفت عن سرقة سيدة شقراء للطرد بمساعدة رجل من بين فتحات بوابة حديقة منزلهم الأمامية. 

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ورغم أن العائلة الأمريكية لم تبلغ قوات الشرطة عن الواقعة، إلا أنها نشرت لقطات كاميرات المراقبة عبر الإنترنت على أمل  التعرف على اللصوص المزعومين.

وأظهر مقطع الفيديو امرأة ذات شعر أشقر مبيض، وترتدي معطف فرو وبنطال جينز ضيق وحذاء طويل، ويساعدها في تجاوز البوابة بالسرقة رجل أصلع يرتدي سترة مبطنة، ثم يختفي كلاهما بالطرد. 

وعلق صاحب المنزل على الفيديو: "عندما اكتشفنا أننا قد صورناها على شريط فيديو، لم نتمكن من تصديق مدى الوقاحة، لقد أخذت الطرد في وضح النهار بينما كان المارة يمشون حولها". 

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في وضح النهار..سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن
في وضح النهار..سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن
في وضح النهار..سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن
في وضح النهار..سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

 

 

 

 

 

 

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في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

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