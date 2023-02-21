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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعمال باخ وشوبان والبينيز على بيانو مشيرة عيسى في الأوبرا

صدى البلد

تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى امسية كلاسيكية في الثامنة مساء الأحد 26 فبراير على مسرح الاوبرا الكبير تتضمن عدداً من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبت خصيصاً لالة البيانو منها افى ماريا لـ شوبرت ، صولفيجيتو لـ باخ ، فريليس لـ بيتهوفن ، مختارات من اعمال شوبان ، استوريا لـ البينيز الى جانب السلام الوطنى التى اعادت مشيرة صياغته ليتناسب مع آلة البيانو .

يشار ان مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 .

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 شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك ، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها اكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث.

المهرجانات هاني شاكر الموسيقى مهرجان ذكرى الإسراء والمعراج معهد الكونسرفتوار

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