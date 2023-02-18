اليوم وغدا .. الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

تحتفل دار الاوبرا المصرية بذكرى الإسراء والمعراج حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حفلين وذلك فى الثامنة مساء اليوم السبت 18 فبراير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ومساء غدا الاحد 19 فبراير على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاناشيد والابتهالات والاعمال الدينية منها ليالي رسول الله - روح الوجود - يا منى عيني لـ أحمد عبد الله ، النبي عربي لـ سيد إسماعيل ، أم البشاير - ابتهالات - قمرٌ من التراث الصوفي ، مدح الرسول لـ زكريا أحمد ، ليلة الإسراء لـ أحمد أبو الحسن ، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودى ، يا سيد السادات - يا غفار للشيخ محمد عبد الله ، كن مع الله لـ محمد رشاد ، في حب الله لـ عبد العظيم عبد الحق ، نبينا هادينا - ختام الأنبياء لـ جمال سلامة ، والله مالي غير محمد لـ طارق فؤاد ، أسماء الله الحسني لسيد مكاوي وألف ألف صلاة - دعوني لقائد الحفلين علاء عبد السلام .. أداء أحمد حسن ، فارس عبد العال ، بلال مختار ، طه حسين ، ولاء رميح ، محمد عبد الحميد ، تامر نجاح ، أميرة أحمد ، محمد حسين صادق ، إبراهيم فاروق ، إيهاب ندا ، أحمد العمري ، سماح عباس .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.