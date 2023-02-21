بوتين: الغرب يشن حربًا ثقافية ضد المسيحية الأرثوذكسية

في خطاب حالة الأمة للشعب الروسي اليوم، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الغباء الغربي" وقال إن الغرب يشن حربًا ثقافية ضد القيم المسيحية الأرثوذكسية الروسية.

أشار بوتين اليوم الثلاثاء إلى قرار كنيسة إنجلترا الأخير باستخدام المصطلحات المحايدة بين الجنسين بالنسبة إلى الله عز وجل كدليل على أن الغرب لا يعرف ما يفعله ويتجه نحو "كارثة روحية".

وأعلن بوتين: "تخطط الكنيسة الأنجليكانية للنظر في فكرة وجود إله محايد بين الجنسين... يدرك ملايين الأشخاص في الغرب أنهم يقودون إلى كارثة روحية حقيقية".

واتهم بوتين الدول الغربية بتغيير الحقائق التاريخية لتلائم أيديولوجيات "الصحوة" وانتقد بشدة مناقشات الكنيسة الأخيرة حول السماح للكهنة "بمباركة" زواج المثليين.

وأضاف: “إنهم يشوهون الحقائق التاريخية ويهاجمون باستمرار ثقافتنا، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والأديان التقليدية الأخرى في بلدنا… انظر إلى ما يفعلونه بشعوبهم: تم إعلان تدمير الأسرة، والهوية الثقافية والوطنية".