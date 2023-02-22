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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البرازيلي بـ 120 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 22-2-2023

لحوم حمراء
لحوم حمراء

شهدت أسعار اللحوم تحركًا كبيرًا خلال الشهر الجاري حتى تجاوز سعر الكيلو الـ 220 جنيهًا، نظرًا لارتفاع أسعار أعلاف الماشية.

وفي إطار حرص الحكومة على طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فقد طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذها، لحوم طازجة ومجمدة بأقل من السوق بأكثر من 85 جنيهًا.

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أسعار اللحوم المستوردة اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلاً رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيل، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم 

كما وفرت معارض أهلاً رمضان كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم 

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22 -2-2023 في محال الجزارة  ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع. 

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 240 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 230 و250 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجملي  

وارتفعت سعر اللحم الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

 

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم وصل سعرها 150 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا ، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا .

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