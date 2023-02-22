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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شمع الأذن مشكلة شائعة .. كيف تتخلص منها بسهولة

شمع الأذن
شمع الأذن

يعد تراكم شمع الأذن من المشكلات الصحية الشائعة ولكن لايعرف كثيرون كيفية التعامل معها بشكل صحيح وتوجد الكثير من المعتقدات الخاطئة حول علاجها .

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نرصد لكم أهم الطرق التى تساعدك فى التخلص من تراكم شمع الأذن بنفسك.
 

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لا تستخدم أصابعك أو أي أشياء مثل أعواد القطن لإزالة شمع الأذن. هذا سوف يدفعها للداخل ويجعلها أسوأ.

عادة ما يسقط شمع الأذن من تلقاء نفسه وإذا لم يحدث ذلك وسد أذنك ، ضع 2 إلى 3 قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز الطبي في أذنك 3 إلى 4 مرات في اليوم. افعل هذا لمدة 3 إلى 5 أيام.

طريقة خاطئة تنظيف شمع الاذن
طريقة خاطئة تنظيف شمع الاذن

يوصى باستخدام قطارة أثناء وضع رأسك على جانب واحد لبضع دقائق للسماح للزيت بالعمل في طريقه عبر قناة (قنوات) الأذن.

قد تجد أنه من الأسهل القيام بهذا أول شيء في الصباح وبعد ذلك قبل النوم مباشرة.

على مدار أسبوعين تقريبًا  يجب أن تتساقط كتل من شمع الأذن خاصةً في الليل عندما تكون مستلقيًا.

إذا لم تتخلص منه بعد كل هذه الممارسات فاذهب إلى الطبيب وفكر فى شفط شمع الأذن أو غسله بالماء.

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