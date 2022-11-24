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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقيقتين.. تخلصي من شمع الأذن بطريقة آمنة بالمنزل

شمع الأذن
شمع الأذن

هل تعاني من شمع الأذن؟ أمر طبيعي تمامًا ويساعدك على حماية قنوات الأذن من الالتهابات إليك العديد من الطرق البسيطة والصحية الأخرى للتأكد من نظافة أذنيك وفقا لموقع برايت سايد.

 

1. قللي من الكافيين

على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يساعدك على الاستيقاظ في الصباح أفضل من فنجان القهوة الساخن ، إلا أن شربه كثيرًا قد يؤدي إلى تحفيز الشمع المتأثر فحاولي تقليل استهلاكك للكافيين تدريجيًا.

2. تخلص من أعواد القطن

قد يبدو تنظيف أذنيك باستخدام أعواد القطن أسهل وأسرع طريقة للتخلص من شمع الأذن، ولكنه في الواقع يمكن أن يفعل العكس تمامًا. يمكن أن تهيج أعواد القطن قناة الأذن وتدفع شمع الأذن إلى الداخل ، مما يجعل إزالته أصعب بكثير. بدلًا من استخدام أعواد القطن ، اغسل أذنيك بقليل من الصابون وجففهما بمنشفة رقيقة.

شمع الأذن


3. جرّبي زيت الزيتون
 

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفوائد الصحية ، وبصرف النظر عن ترطيب بشرتك وحمايتك من أمراض القلب ، يمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على نظافة أذنيك لفترة أطول. يمكن أن يؤدي وضع القليل من زيت الزيتون في أذنيك مرة واحدة في الأسبوع إلى تليين شمع الأذن وحتى تشجيعه على الخروج من الأذن بشكل طبيعي.

 

4. تناول كمية كافية من الماء

يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا للغاية لصحتك العامة ورفاهيتك ، وقد يساعدك أيضًا في الحفاظ على أذنيك نظيفتين.، مما يساعد على تنظيفها. ولأن شرب كمية كافية من الماء يساعدك في الحفاظ على توازن السوائل ، فقد يساعد بشكل طبيعي في تقليل تراكم شمع الأذن.

شمع الأذن تنظيف أذن أعواد القطن زيت الزيتون

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