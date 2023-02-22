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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة بايدن لكييف.. هل يفعلها نتنياهو أيضًا؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف الأمر

نتنياهو
نتنياهو

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فد يتوجه إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، ويلتقي رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب عدد من مسؤولين، فإن هذا الموضوع قيد المناقشة، على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الأمر.

وبحسب الصحيفة، فمنذ اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تبنى نتنياهو عمومًا نهجًا حذرًا ، استمر حتى عودته إلى السلطة.

لكن مع توليه منصب رئاسة الحكومة مرة أخرى، شدد عدة مرات على أن إسرائيل ستفكر في تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة، ووافق حتى على زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين إلى كييف الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى كييف لم تثر السخط من جانب موسكو، ما يجعل من الممكن لنتنياهو زيارة أوكرانيا دون حدوث ضجة من روسيا.

والاثنين، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، على خطى العديد من القادة الغربيين الذين سافروا إلى الدولة المنكوبة للقاء زيلينسكي والتعبير عن دعمهم للأمة.

ويقدر المسؤولون أنه بالنظر إلى مكانته الدولية، يجب على نتنياهو أيضًا أن يحذو حذوه، وهو ما دفع إلى التفكير في الزيارة.
وذكر مسؤول أوكراني للصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى دعوة بالفعل لزيارة أوكرانيا، لكن موعد الرحلة لم يتم تحديده بعد.

ويوم الاثنين أيضا، استضافت كييف المشرعين الإسرائيليين زئيف إلكين ويولي إدلشتاين، اللذين يرأسان مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية-الأوكرانية في الكنيست.

إسرائيل نتنياهو روسيا أوكرانيا رئيس الوزراء الإسرائيلي

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