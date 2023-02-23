ننشر رابط التسجيل بالبرامج التدريبية لشهر مارس بجامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريًا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.



وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر مارس 2023 عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان يوم ترفيهي مجاني في ظل اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في الترويح عن الطلاب، وأستضافت الجامعة خلال اليوم الفنان مصطفى حجاج، وعقد اليوم الترفيهي تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية.



