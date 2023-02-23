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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط التسجيل بالبرامج التدريبية لشهر مارس بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريًا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.


وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر مارس 2023 عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

 

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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جامعة حلوان: مشروع محو الأمية له أهمية في تحقيق أهداف التنمية

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طلاب من أجل مصر ينظمون فعاليات بالجامعات المصرية احتفالا بالفصل الدراسي الثاني

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من أجل مصر تنظم يوم ترفيهي لطلاب جامعة حلوان بحضور الفنان مصطفى حجاج

جدير بالذكر انه قد نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان يوم ترفيهي مجاني في ظل اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في الترويح عن الطلاب، وأستضافت الجامعة خلال اليوم الفنان مصطفى حجاج،  وعقد اليوم الترفيهي تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية.


 

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس Jobs Education البرامج التدريبية

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