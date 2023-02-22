وزير الرياضة يكشف تفاصيل اختيار لجنة الانضباط وقيد لاعبي الزمالك.. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اختيار لجنة الانضباط، وإنهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن مصر تملك مصنعًا للنجيل الصناعي ونغطي استهلاكنا، ونقوم بتطوير المنتج.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا المصنع يتبع وزارة الشباب والرياضة، ولدينا أكثر من استثمار عربي حريص على المشاركة بإيجابية.

وأوضح صبحي، أنه تم الالتزام بالجزء القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم عند اختيار لجنة الانضباط من مجموعة قامات قضائية؛ لهم سلطات تعمل على ضبط النشاط الرياضي.

وأكد وزير الرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن الوزارة التزمت بالجزء القانوني الخاص بالاتحاد المصري بشأن لجنة الانضباط، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة أعلن حل أزمة قيد لاعبي الزمالك.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه يهم الوزارة تقليل الاحتقان بخصوص الأمور الخاصة بعملية القيد؛ وهذا الأمر من اختصاصات اتحاد كرة القدم.