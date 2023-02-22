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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلامة الغذاء: مافيش أي سلعة بتدخل مصر إلا مطابقة للمواصفات.. فيديو

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي

كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفاصيل استيراد الأغذية من الخارج، وما يتم رفضه من هذه السلع.

وقال الهوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إنه يتم رفض أي شحنة قادمة من الخارج إذا لم تكن مطابقة للمواصفات الغذائية؛ والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة تفرض عدم قبول أي سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد طارق الهوبي، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي سلعة تدخل إلى السوق المصري إلا وتكون مطابقة للمواصفات الغذائية؛ مؤكدًا أنه إذا ثبت أن أي عينة يتم أخذها من السلعة غير مطابقة للمواصفات يتم رفض السلعة، وعدم السماح بدخولها إلى مصر.

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وأوضح الهوبي، أنه لا توجد أي ثغرة تسمح بدخول أي شحنات مستوردة غير آمنة.

شحنات مستوردة السوق المصري غير صالحة للإستهلاك الآدمي شحنة قادمة من الخارج قناة صدي البلد طارق الهوبي

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