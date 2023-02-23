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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الميراث في الصعيد .. مدحت العدل يكشف تفاصيل مسلسل "عملة نادرة"

مدحت العدل
مدحت العدل

كشف مدحت العدل مؤلف مسلسل عملة نادرة،  تفاصيل مسلسل عملة نادرة، مشيرا إلى أنه يعرض في شهر رمضان بطولة نيللي كريم.

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وأضاف مدحت العدل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء  الأربعاء، أن مسلسل عملة نادرة عمل فني عن أهل الصعيد، لافتا إلى أن الصعيد ارض غنية بما يعرف بالواقعية السخرية 
وتابع مدحت العدل مؤلف مسلسل عملة نادرة، أن أول مسلسل صعيدي اكتبه ، ويدور أحداثه حول واقعية اجتماعية ، ويذهب لمشكلة أن المرأة في الصعيد لا تورث.

 

يشارك في هذا العمل 


وأشار مدحت العدل مؤلف مسلسل عملة نادرة، إلى أن يشارك في هذا العمل الفنان أحمد عيد و الفنانة جومانا مراد والفنانة نيللي كريم.

مدحت العدل مسلسل عملة نادرة نيللي كريم احمد عيد جومانا مراد

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