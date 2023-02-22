عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شائعات تطارد كهربا بسبب الزمالك .. وغضب بالأهلي بعد عرض مزعوم للاعب

كهربا وسيد عبد الحفيظ
كهربا وسيد عبد الحفيظ

شهدت الساعات الماضية تردد بعض الأنباء بشأن وجود عرض من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .


وأكدت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أنه لا صحة لوجود أي عروض من أجل  رحيل كهربا.


وتابعت التقارير :" مجلس إدارة النادي الأهلي أعرب عن غضبه بشأن رحيل كهربا وأن الهدف من تلك الأخبار زعزعة الاستقرار داخل الفريق. 

الشائعات تطارد محمود كهربا بعد تألقه

نجح محمود عبد المنعم كهربا في تقديم أداء جيد عقب العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بعد إنتهاء مدة إيقافه وتغريمه من قبل نادي الزمالك .

وتألق محمود كهربا بصورة لافتة في الفترة الأخيرة خاصة أمام الزمالك وأخيراً أسوان بالدوري والتي انتهت لصالح المارد بثلاثية .

موقف الأهلي من أزمة كهربا 

يرغب مسئولو النادي الأهلي في مساندة محمود كهربا في أزمته مع نادي الزمالك  وتدبير الغرامة المالية والتمسك بتواجد اللاعب 

فاروق يؤكد تمسك الأهلي بكهربا

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة النادي الأهلي ستعقد جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول، لتدبير غرامة الزمالك.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامج البريمو: “كهربا واحد من الناس اللي جماهير الأهلي منتظرة وكمان كولر، لأنه سد خانة له في الملعب عندما شارك، حيث يمتلك اللاعب حلول كثيرة”

 

تابع: “هناك جلسة ما بين النادي الأهلي وكهربا بعد مباراة أسوان لتدبير الغرامة، زي ما انتم عارفين أنه الفيفا اعطاله مهلة 60 يوم”.

واختتم: “لو سددها هيلعب بشكل طبيعي وعشان كدا الأهلي هيعقد جلسة مع كهربا والمحامي بتاعه وهيشوف هيدفعوا ازاي عشان ميتوقفش الفترة اللي جاية”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

تراجع الأرز بعد ساعات من قرار وزارة التموين.. اعرف سعر الكيلو الآن

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة : علاج نهلة رمضان من ضمور العضلات على نفقة الوزارة |خاص

بعد دخولها المستشفي.. وزير الرياضة يوجه بدعم الرباعة نهلة رمضان ورعايتها طبيا

التعادل السلبي يكتب نهاية مباراة المقاولون وفيوتشر في الدوري

شوط أول سلبي بين المقاولون وفيوتشر بالدوري

فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة في سبورتس إكسبو

أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة قيد اللاعبين بالزمالك

هل سيعود للأهلي؟.. مفاجأة حول مستقبل أحمد فتحي مع بيراميدز

مرتضي منصور ينتصر في أزمة قيد اللاعبين قبل الإعلان الرسمي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

أمريكا تعتزم الكشف عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة.. تفاصيل

أمام الأمم المتحدة.. مصر تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

هل يقلد أمير كرارة تومي شيلبي بطل Peaky Blinders في سوق الكانتو؟

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ