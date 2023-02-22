شائعات تطارد كهربا بسبب الزمالك .. وغضب بالأهلي بعد عرض مزعوم للاعب

شهدت الساعات الماضية تردد بعض الأنباء بشأن وجود عرض من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .



وأكدت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أنه لا صحة لوجود أي عروض من أجل رحيل كهربا.



وتابعت التقارير :" مجلس إدارة النادي الأهلي أعرب عن غضبه بشأن رحيل كهربا وأن الهدف من تلك الأخبار زعزعة الاستقرار داخل الفريق.

الشائعات تطارد محمود كهربا بعد تألقه

نجح محمود عبد المنعم كهربا في تقديم أداء جيد عقب العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بعد إنتهاء مدة إيقافه وتغريمه من قبل نادي الزمالك .

وتألق محمود كهربا بصورة لافتة في الفترة الأخيرة خاصة أمام الزمالك وأخيراً أسوان بالدوري والتي انتهت لصالح المارد بثلاثية .

موقف الأهلي من أزمة كهربا

يرغب مسئولو النادي الأهلي في مساندة محمود كهربا في أزمته مع نادي الزمالك وتدبير الغرامة المالية والتمسك بتواجد اللاعب

فاروق يؤكد تمسك الأهلي بكهربا

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة النادي الأهلي ستعقد جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول، لتدبير غرامة الزمالك.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامج البريمو: “كهربا واحد من الناس اللي جماهير الأهلي منتظرة وكمان كولر، لأنه سد خانة له في الملعب عندما شارك، حيث يمتلك اللاعب حلول كثيرة”

تابع: “هناك جلسة ما بين النادي الأهلي وكهربا بعد مباراة أسوان لتدبير الغرامة، زي ما انتم عارفين أنه الفيفا اعطاله مهلة 60 يوم”.

واختتم: “لو سددها هيلعب بشكل طبيعي وعشان كدا الأهلي هيعقد جلسة مع كهربا والمحامي بتاعه وهيشوف هيدفعوا ازاي عشان ميتوقفش الفترة اللي جاية”.