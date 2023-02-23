عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منعا لانتقال الأمراض المعدية .. رفع القمامة من الشوارع بقرى الحسنة

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة من شوارع قري الحسنة

أعطى المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء  ، بتكثيف الإجراءات الاحترازية والارتقاء بمنظومة النظافة على مستوى المركز والمدينة،  وذلك برفع القمامة بالشوارع في قرى المركز  للحد من إنتشار الفيروسات   والأمراض المعدية التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وقد توجه فريق عمل النظافة بمركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  إلى قرية القسيمة، للقيام   بأعمال نظافة   الشوارع الرئيسية والفرعية من انحاء القرية  بالكامل وبمحيط الوحدة المحلية بقرية القسيمة وتم رفع وإزالة جميع  القمامه المتراكمة من الأتربة  والمخلفات الصلبه وبناءا عليه اسفرت الحمله عن رفع وإزالة كمية كبيرة من المخلفات .

المخلفات الصلبة والأتربة


كما  توجه فريق عمل النظافة والتجميل، إلى قرية بغداد تحت إشراف ومتابعة محمد عبد الرحمن مدير إدارة شؤون البيئة والأزمات، حيث تم رفع وإزالة جميع التراكمات من المخلفات الصلبة والأتربة  بمحيط الوحده المحلية والطريق الرئيسي ومن أمام المحلات التجارية بقرية  بغداد   وتم تفريغ جميع الصناديق الخاصة بتجميع القمامة .

ويتم ذلك حفاظا على مستوى الخدمة المقدمه للمواطنين في شتي القطاعات و خاصة قطاع النظافة والتجميل .

وناشد رئيس مدينة الحسنة، المواطنين  بضرورة الالتزام والحفاظ على النظافة العامة وإلقاء القمامه في الصناديق المخصصه لها بكل حي ،حتي يستطيع عمال النظافة رفعها بطريقه سهله حرصا على صحة وسلامة الجميع.

txt

ظاهرة غريبة| انحسار مياه البحر في شمال سيناء.. ما القصة


 

الحسنة القمامة شوارع قرى الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

الحوقلة بنية استجابة الدعاء والفرج .. حكمها وكم مرة تقال في الليل؟

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 23-2-2023

انشقت الـرض .. ظهور تصدع مفاجئ يقسم القارة الأفريقية نصفين..فيديو

خسائر هائلة في سعر النفط عالميا

بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

قرار عاجل من العراق بشأن إنقاذ عملة الدينار من الانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

إطلالة جريئة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

علاقة مع قطعة خشب .. عندما أحبت فاتن حمامة شماعة ملابس لمدة عام كامل

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ