منعا لانتقال الأمراض المعدية .. رفع القمامة من الشوارع بقرى الحسنة

أعطى المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ، بتكثيف الإجراءات الاحترازية والارتقاء بمنظومة النظافة على مستوى المركز والمدينة، وذلك برفع القمامة بالشوارع في قرى المركز للحد من إنتشار الفيروسات والأمراض المعدية التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وقد توجه فريق عمل النظافة بمركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، إلى قرية القسيمة، للقيام بأعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية من انحاء القرية بالكامل وبمحيط الوحدة المحلية بقرية القسيمة وتم رفع وإزالة جميع القمامه المتراكمة من الأتربة والمخلفات الصلبه وبناءا عليه اسفرت الحمله عن رفع وإزالة كمية كبيرة من المخلفات .

المخلفات الصلبة والأتربة



كما توجه فريق عمل النظافة والتجميل، إلى قرية بغداد تحت إشراف ومتابعة محمد عبد الرحمن مدير إدارة شؤون البيئة والأزمات، حيث تم رفع وإزالة جميع التراكمات من المخلفات الصلبة والأتربة بمحيط الوحده المحلية والطريق الرئيسي ومن أمام المحلات التجارية بقرية بغداد وتم تفريغ جميع الصناديق الخاصة بتجميع القمامة .



ويتم ذلك حفاظا على مستوى الخدمة المقدمه للمواطنين في شتي القطاعات و خاصة قطاع النظافة والتجميل .



وناشد رئيس مدينة الحسنة، المواطنين بضرورة الالتزام والحفاظ على النظافة العامة وإلقاء القمامه في الصناديق المخصصه لها بكل حي ،حتي يستطيع عمال النظافة رفعها بطريقه سهله حرصا على صحة وسلامة الجميع.



