عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، بيانًا عاجلاً على إثر إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "تم تفعيل صافرات الإنذار في إشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد قيام مخربين فلسطينيين إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية خمس منها بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى في منطقة مفتوحة".

يأتي ذلك بعدما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وأصاب 102 آخرين، أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

قرار عاجل من فلسطين بعد عدوان إسرائيل في نابلس

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 11 شهيدا

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن القوات الإسرائيلية حاصرت 2 من قادتها بمنزل في نابلس وإن مسلحين آخرين انضموا إلى القتال، بحسب وكالة "رويترز" التي أفادت بأنه سمع دوي انفجارات بينما رشق شبان محليون مركبات مدرعة لنقل القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً وسط إطلاق نار كثيف.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدّى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي من بينهم 3 صحفيين.

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

تحرّك فلسطيني

من جانبها، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "وفا" التي اعتبرت أن الخطوة تأتي لـ"إدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا".

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس"، محملاً "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".

وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

نابلس غزة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

قرار عاجل من فلسطين بعد عدوان إسرائيل في نابلس

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 11 شهيدا

الأزهر يدين عدوان الكيان الصهيوني الإرهابي على مدينة نابلس الفلسطينية

بينهم مسن.. إرتفاع عدد شهداء هجوم قوات الإحتلال في نابلس

يقوض جهود تحقيق التهدئة.. مصر تدين اقتحام الإحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية

ترشيحاتنا

دليفري بـ"توك توك".. ديلر الحشيش في قبضة أمن القاهرة

طقس بارد يضرب القاهرة .. وصقيع على المزروعات

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أم علي بوصفة اقتصادية

صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

فيديو

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ