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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام": التحول إلى الغاز خطوة مهمة للتحول إلى الطاقة المتجددة

صدى البلد

أكدت صحيفة (الأهرام)، أن أحد أهم تطبيقات التحول إلى الاقتصاد الأخضر هو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في كل الأنشطة الحيوية بالمجتمع، على اعتبار أن الغاز يحافظ على نظافة البيئة، على عكس الفحم أو البنزين أو السولار، ولذلك فإن التحول إلى الغاز هو خطوة مهمة للتحول إلى الطاقة المتجددة.


وتحت عنوان "استخدام الغاز والاقتصاد الأخضر"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، في افتتاحيتها، أن مصر رائدة في البدء في التحول إلى هذا الاقتصاد الأخضر فإن الخطط الموضوعة للتحول إلى الغاز تجرى حاليا على قدم وساق، وطبعا لن ننسى أن مؤتمر التغير المناخي، الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، قد أوصى بالتوسع في استخدام الغاز حفاظا على مناخ الأرض التي تئن من كثرة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة بسبب استخدام الوقود الأحفوري، كالفحم والبترول.
وأشارت إلى أن تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أمس الأول، جاءت لتقدم دليلا جديدا على النجاحات التي تحققت في هذا السياق، حيث أكد ارتفاع عدد محطات تموين السيارات بالغاز في أنحاء الجمهورية بمقدار يزيد على أربعة أمثالها خلال العامين الأخيرين، وأوضح أن خطة التوسع في استخدام الغاز، التي يتابعها الرئيس السيسى باهتمام، تسير على قدم وساق، بدليل إقامة أكثر من 700 محطة لتموين السيارات بالغاز في هذين العامين.


وأكدت أن المردود الاقتصادي لزيادة معدلات التحويل للغاز الطبيعي لا يقتصر على تدعيم التحول إلى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة، وإنما هناك فوائد أخرى عديدة، ومنها ترشيد استهلاك الوقود السائل من السولار والبنزين، الذي يستنفد حصة كبيرة من الاحتياطي النقدي المصري من العملات الصعبة، وأيضا هناك فائدة ثالثة للغاز هي أن سعره أقل من سعر البنزين، مما سيخفف العبء عن كاهل مالكي السيارات.


وأوضحت الصحيفة أن الإحصاءات أظهرت أن المتوسط الشهرى لعدد المركبات التي يتم تحويلها إلى الغاز ارتفع إلى نحو 6700 سيارة في العام الماضي 2022، علاوة على أن التوجه نحو الغاز في تسيير السيارات أدى إلى توفير ما مقداره 88 ألف طن بنزين وسولار شهريا.


وتابعت (الأهرام)، أن التحول إلى الغاز هو خطوة مهمة للتحول إلى الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية والهواء والماء، والتي تعد أمل البشرية كلها في الحصول على اقتصاد أخضر، وبيئة نظيفة، ونعلم جميعا أن الكهرباء على سبيل المثال، لو تم إنتاجها من الطاقة المتجددة، فسوف توفر للاقتصاد الوطني قيمة مضافة هائلة.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والغاز، سوف يحافظ على صحة المواطن مما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية.
 

 

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