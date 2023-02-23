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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

نسرين طافش
نسرين طافش

بكاء نسرين طافش .. أبرز ما تضمنته حلقة برنامج "بودكاست مع نتاليا"، حيث دخلت الفنانة السورية في نوبة بكاء شديد بعد توجيه سؤال لها، قائلة "لم أتوقع التطرق لهذا السؤال"، ثم أخذت نسرين طافش تبكي على الهواء . 

بكاء نسرين طافش

في سياق آخر قالت نسرين طافش خلال حوارها إنها عرفت بشأن زلزال سوريا من شقيقتها بمجرد استيقاظها من النوم.

 

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للمزيد حول سر بكاء نسرين طافش وما الذي جعل نسرين طافش تبكي وتعليقها على زلزال سوريا شاهد الفيديوجراف التالي:

نسرين طافش بكاء نسرين طافش نسرين طافش تبكي زلزال سوريا سوريا

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