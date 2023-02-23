انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

بكاء نسرين طافش .. أبرز ما تضمنته حلقة برنامج "بودكاست مع نتاليا"، حيث دخلت الفنانة السورية في نوبة بكاء شديد بعد توجيه سؤال لها، قائلة "لم أتوقع التطرق لهذا السؤال"، ثم أخذت نسرين طافش تبكي على الهواء .

بكاء نسرين طافش

في سياق آخر قالت نسرين طافش خلال حوارها إنها عرفت بشأن زلزال سوريا من شقيقتها بمجرد استيقاظها من النوم.

اقرأ أيضًا:

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

للمزيد حول سر بكاء نسرين طافش وما الذي جعل نسرين طافش تبكي وتعليقها على زلزال سوريا شاهد الفيديوجراف التالي: