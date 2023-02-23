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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة مد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة

تعميم مجلس الوزراء
تعميم مجلس الوزراء

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما  انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشددةً أنه من المقرر أن تنتهي مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلبة المدارس (خاصة - حكومية) في 28 فبراير الحالي، مُشيرةً إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي: (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index)، اعتباراً من 15 يناير 2023، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انتهاء المدة المحددة دون الانتظار لغلق التسجيل.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وفي سياق متصل، تم تحديد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 كالآتي: (عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب، بالإضافة إلى صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وكذا صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب، فضلاً عن أصل شهادة ميلاد الطالب، وشراء طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، وإيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد، وإيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات).
 ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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