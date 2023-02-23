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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مها نصار ابنة خال أمير كرارة ومتزوجة من شقيقه في مسلسل "سوق الكانتو"

صدى البلد

تشارك الفنانة مها نصار في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكشفت مها عن البوستر الدعائى الخاص بها في العمل والذى تجسد فيه شخصية "فاطمة" وهى بنت مصرية ومن عائلة أمير كرارة حيث أنها ابنة خاله ومتزوجه من شقيقه في نفس الوقت، وتكشف الأحداث عن تطورات ومفاجآت خاصة بالشخصية.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى قبل 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

وفى سياق آخر تواصل مها نصار تصوير مشاهدها فى مسلسل "ضرب نار" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تجسد فيه شخضية "سحر" الصديقة المقربة لـ"مهرة" التى تجسدها ياسمين عبد العزيز ويعيشان سوياً فى شبرا ويواجهان العديد من المواقف، والعمل يشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

كما تشارك مها نصار فى بطولة مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدى الشامى، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

سوق الكانتو مها نصار الفنانة مها نصار مسلسل سوق الكانتو

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