أسعار سيارات تسلا موديل 2023 في مصر

يلجأ أغلب مواطني العالم الان الى اقتناء السيارات الكهربائية التي يعتمد تصميمات على محرك يعمل بالكهرباء، ونظام تحكم كهربائي، وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها، حيث تعتبر السيارات الكهربائية أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية المحافظة على البيئة، حيث لا ينتج عنها أي مخلفات ضارة بالبيئة.

يعرض موقع صدى البلد احدث اسعار السيارات الكهربائية المقدمة من شركة تسلا لعام 2023 :



1- تسلا موديل 3 موديل 2023

تحتوي سيارة تسلا موديل 3 موديل 2023 على بطارية تساعدها على قطع مسافة تصل الي 491 كم في الشحنة الواحدة، وتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية، وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

تسلا موديل 3 موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تسلا موديل 3 موديل 2023 من 42.990 ألف دولار أمريكي، ويصل إلى 71.990 ألف دولار أمريكي .

2- تسلا Model Y موديل 2023

تمتلك سيارة تسلا Model Y موديل 2023 في الحصول على قوتها على محركين كهربائيين يساعدوا السيارة على قطع مسافة 514 كم بالشحنة الواحدة، وتسارع تسلا Model Y من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.07 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كم/ساعة، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

تسلا Model Y موديل 2023

تعرض سيارة تسلا Model Y موديل 2023 للبيع بأسعار تبدأ من 54.990 ألف دولار أمريكي، ويصل إلى 77.990 ألف دولار أمريكي .

3- تسلا Model S موديل 2023

زودت سيارة تسلا Model S لعام 2023 ب 3 محركات كهربائية، ينتج قوة تصل إلى 1020 حصان، وتقطع السيارة مسافة تصل إلى 600 كم بالشحنة الواحدة، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 322 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون الى 100كم/ساعة في مدة 2.1 ثانية.

تسلا Model S موديل 2023

تباع سيارة تسلا Model S موديل 2023 بأسعار تبدأ من 94.990 ألف دولار أمريكي، ويصل الي 138.990 ألف دولار أمريكي .

4- تسلا Model X موديل 2023

تستخدم سيارة تسلا Model X موديل 2023 محركين كهربائيين ينتجوا قوة 670 حصان، ويمكنها قطع مسافة 576 كم بالشحنة الواحدة، وتتسارع السيارة من صفر حتى 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة.

تسلا Model X موديل 2023

تأتي سيارة تسلا Model X موديل 2023 بأسعار تبدأ من 109.990 ألف دولار أمريكي، وتصل إلى 149.690 ألف دولار أمريكي.

5- تسلا Semi موديل 2023

تحصل سيارة تسلا Semi موديل 2023 علي قوتها من 4 محركات، تساعد السيارة على التسارع من 0 – 100 كم / ساعة في مدة قدرها 6 ثواني، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 800 كم بفضل قوة بطاريتها التي تصل الى 1000 فولت في حال شحنها بشكل كامل.

تسلا Semi موديل 2023

تتوافر سيارة تسلا Semi موديل 2023 بأسعار تبدأ من 150.000 ألف دولار أمريكي، ويصل الى 200.000 ألف دولار أمريكي .