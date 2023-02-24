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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: يجب أن يكون هناك أولوية لدخول أدوات الصناعة والماكينات إلى الجمارك

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وفد من لجنة الصناعة بالبرلمان توجه لمجلس الوزراء للحديث عن أهمية تطوير الصناعة المصرية.

وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا طالبنا الحكومة بضرورة أن يكون هناك أولوية لدخول مدخلات الصناعة والماكينات إلى الجمارك ، وألا يتم فرض أى رسوم عليها.

كما طالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة أن يقوم البنك المركزى بمنح تيسيرات للمستوردين بالنسبة لمدخلات الصناعة.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الجلسة العامة، يوم الأثنين الموافق 27 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الماضية، مواجهة رقابية مع وزير الشباب، حيث أكد الدكتور أشرف أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخري .

وقال: نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل  على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم، قائلا: الحديث عن  الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة.

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، قائلا: محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.
وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب، قائلا: وضعنا نموذج الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير "التجربة الدنماركية" أمام أعيننا، متابعا: "مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا.

لجنة الصناعة بالبرلمان الحكومة مدخلات الصناعة البنك المركزي الجمارك

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