اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: لن نسمح بممارسة نشاط تجاري بدون رخصة

قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة، أن الهدف من الهدف من قانون تراخيص المحال العامة، ضبط السوق المصرية.

وتابع الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سي"، قائلا: "اللى تقدم حتى الأمس حوالى 10 آلاف وهى نسبة ضئية للغاية ولكن الأمر غير مقلق".

لن يتم ترك نشاط تجارى

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه لن يتم ترك نشاط تجارى بدون الحصول على ترخيص".

ولفت النائب محمد عطية الفيومي إلى أن مهلة التقدم للحصول على تراخيص هي عام فى بعض الحالات وعامين فى حالات أخرى".

