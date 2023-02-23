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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يضرب موعدًا مع الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

صدى البلد

تأهل الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على فولاد الإيراني بهدف دون مقابل في دور ربع النهائي.

 وسجل المالي موسى ماريجا هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 87، ليقود فريقه للتأهل لنصف النهائي.

وسيلعب الهلال مع الدحيل القطري يوم الأحد المقبل في الدور قبل النهائي، على أن يلتقي الفائز مع أوروا ريدز الياباني في المباراة النهائية للبطولة ذهابا يوم 29 أبريل المقبل وإيابا يوم السادس من مايو المقبل.

وتأهل الدحيل القطري لنصف النهائي بفوزه على الشباب السعودي بهدف نظيف

 يذكر أن أوروا ريدز تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي  بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي في منافسات شرق آسيا.

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