أحمد عليبة: تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي تكتيكي وبوتين يبحث عن مخرج

أكد الدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المعركة الروسية الاوكرانية تأخذ شكل آخر مع دخول التكنولوجية الغربية والأوروبية والتسليح الاوربي، مشيرا إلى أن روسيا في مرحلة تخبط على جميع النواحي.

ورد الدكتور أحمد عليبة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، على امكانية استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الاوكرانية قائلا: "الجنون موجود في كل اللحظات وإلا مكنش الحرب الروسية نفسها اندلعت، والجنون الكبير فيه تصور ولكن أنا لا أميل أن الحرب النووي ترد لأنها مغامرة كبيرة".

درجة التهديد

وتابع: "استخدام التهديد النووي هو نوع تكتيكي لرفع درجة التهديد وروسيا عندها أسلحة كثيرة في المخزن ولكن مسألة التشغيل والكفاءة مختلفة، والحرب لسه فيها فصول أخرى ولسه مفتوحة ولكن بوتين بقى عنده نوايا للتراجع ويبحث عن مخرج ملائم وامريكا ممكن تمرر رسائل غير معلنة ولكن تحاول الضغط على اوكرانيا".