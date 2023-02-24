عاجل.. زلزال جديد يضرب شمال السويس .. و البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

أكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ان زلزال جديد قد حدث منذ قليل وكان اقل من المتوسط بقوة 4 على مقياس ريختر شمال مدينة السويس بحوالي 30 كيلو وجنوب البحيرات المرة، و عمق الزلزال كان حوالي 10 كيلو وتم الإبلاغ عن الإحساس به في اكثر من منطقة ونتيجة لقرب مدينة السويس بمدينة القاهرة شعر أيضا سكان محافظة القاهرة بهذا الزلزال.

وأوضح شريف الهادي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مانشيت مع الإعلامي "جابر القرموطي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، ان هذا الزلزال غير مؤثر تماما على البنية التحتية ويجب على المواطنين التعايش مع ظاهرة الزلازل مؤخرا، لأن الزلازل من الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم، وطالما كان الزلزال غير قوي فمن المتوقع في الغالب أن يكون الخطر الوحيد منه هو شدة الإحساس به فقط.

نصائح عند حدوث زلزال جديد

وتابع لكي نتجنب ظاهرة وقوع أي زلزال جديد المنتشرة مؤخرا أولا بناء منازل قويه لتتحمل قوة الزلزال و عدم الشعور بالذعر عند حدوث الزلزال خاصة أن نحن في منطقة الزلازل التي تحدث بها متوسطة على اقصى تقدير، ويجب ان نلتزم المنازل ونستقر في مكان ثابت وقت الزلزال و النزول تحت أي شيء للاحتماء به مثل المنضدة.