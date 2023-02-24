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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يعود للعصر الروماني..

كشف غامض.. لماذا يعيش علماء الآثار داخل ألمانيا في حيرة؟

كشف ألمانيا
كشف ألمانيا

اكتشف علماء الآثار لأول مرة أوتادًا خشبية مدببة محفوظة جيدًا تُستخدم لردع هجمات الأعداء في معسكر عسكري روماني قديم منذ القرن الأول الميلادي، حيث اكتشف الباحث فيديريك أوث من جامعة جوث في فرانكفورت المسامير في موقع تنقيب في مدينة باد إيمز الألمانية.

 

أسلاك شائكة

 

وتمت الإشارة إلى تركيبات هذه الهياكل الخشبية ذات المظهر العسكري، والتي يمكن مقارنتها بالأسلاك الشائكة الحديثة ومسامير الطيور الذهنية، في الأدب ويوليوس قيصر. ولكن قبل اكتشاف فيديريك أوث، لم يتم العثور على أي منها.

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مواد خام

 

ويعتقد الخبراء أن الجيش كان له وجود في الموقع على وجه التحديد بسبب استثمار الرومان في عملية تعدين المعادن الثمينة المربحة، والتي ستحتاج إلى دفاعات ضد الغارات المفاجئة للمواد الخام القيمة. ولكن ماركوس شولتز أستاذ علم الآثار بجامعة جوته قال إن المزيد من البحث ضروري للتحقق من هذه النظرية.

 

وكان قسم الآثار بالجامعة يشرف على مشروع تنقيب متعدد السنوات في المنطقة يركز على البحث الروماني عن خام الفضة في القرن الأول الميلادي وإنشاء معسكرين عسكريين.

 

وأثارت ملاحظات الصياد لاختلافات الألوان في حقل الحبوب، وهي علامة على الهياكل تحت السطحية، عمليات التنقيب في عام 2016. 

 

ووجدت صورة التقطت بواسطة طائرة بدون طيار مسارًا يتقاطع مع الحقل الذي كان في الواقع حفرة مزدوجة، يؤطر معسكرًا رومانيًا. تم الحفاظ على المسامير من خلال تربة المنطقة الرطبة.

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ألمانيا.. تنقيب مغناطيسي

 

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، كشف التنقيب المغناطيسي الأرضي في وقت لاحق عن معسكر عسكري مساحته 20 فدانًا به حوالي 40 برجًا خشبيًا.

 

وقاد أوث أيضًا فريقًا طلابيًا لاكتشاف معسكر عسكري أصغر مصنوع من الخشب يتسع لحوالي 40 رجلاً، ويقع على بعد كيلومترين.

 

هيكل عسكري

 

والجدير بالذكر أن الهيكل الدفاعي الخشبي المسنن تم اكتشافه في اليوم الثاني الأخير من أعمال التنقيب التي قام بها الفريق جنبًا إلى جنب مع عملة معدنية مسكوكة في عام 43 بعد الميلاد. كانت العملة دليلاً على أن الهيكل العسكري لا يمكن أن يتم بناؤه فيما يتعلق بالتحصينات الرومانية القديمة المعروفة باسم لايمز ، والتي تم بناؤها حوالي عام 110 بعد الميلاد.

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