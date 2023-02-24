سفينه يونانية تصل ميناء دمياط بحوالى 61 ألف طن من الغاز المسال

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد جاء في البيان، ان حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغت 47876 طن تشمل : 16500 طن يوريا و 2045 طن ملح معبأ و 1620 طن سماد معبأ و 11715 طن كلينكر و 3374 طن رمل و 12622 بضائع متنوعة .

كما أضاف البيان، ان حركة الوارد من البضائع العامة 38198 طن تشمل : 4969 طن زيت طعام و 12679 طن قمح و 5850 طن سكر و 2000 طن عدس و 4200 طن خردة و 8500 طن ذرة ،بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3732 حاوية مكافئة .

واشار البيان، اهه قدوصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25375 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170420 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6046 شاحنة .