بالمجان| نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

فجر الاعلامي عمر ربيع ياسين، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رامى ربيعه مدافع النادى الأهلى.



وكتب عمر ربيع عبر حسابه علي فيسبوك "رامي ربيعة يقترب من الرحيل عن النادي الاهلي بداية من الموسم القادم في صفقة انتقال حر، الزمالك وبيراميدز يتفاوضان مع اللاعب عبر وكيل أعماله حازم فتوح، للانتقال إلى صفوف أحد الناديين بداية من الموسم المقبل"

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز غدًا السبت علي ملعب السلام في إطار الجوله الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



كان الأهلي خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الماضية من دور المجموعات.