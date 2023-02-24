عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: ليلة عاصفة من نابلس إلى غزة

قناة عبرية: ليلة
قناة عبرية: ليلة عاصفة من نابلس إلى غزة

خرج آلاف الفلسطينيين، الليلة الماضية، إلى الشوارع في جميع مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، استجابة لنداءات مجموعات "عرين الأسود" بنابلس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن آلاف الفلسطينيين نزلوا إلى الشوارع في عشرات المواقع في أنحاء الضفة الغربية وشرق القدس قطاع غزة، وسط التوترات الأمنية، وأحرقوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات التكبير "أكبر الله".

 

ووصفت القناة العبرية خروج الفلسطينيين إلى الشوارع في جميع المناطق الفلسطينية، بالليلة العاصفة من نابلس حتى قطاع غزة.

 

وأضافت أن المتظاهرين الفلسطينيين رددوا عبارات الثناء لمجموعات "عرين الأسود" الذين دعتهم للتجمع عند منتصف الليل، كعلامة للتنديد بالعملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس يوم الأربعاء الماضي، والذين توعدوا بالرد عليها.

الضفة الغربية القدس عرين الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

ترشيحاتنا

لصحة الأم وحماية الجنين.. قائمة أدوية محظورة في فترة الحمل

تحذير عاجل.. عالم الزلازل الهولندي يتحدث عن كارثة جديدة خلال أيام

قطع المياه عن منطقة الزمالك مساء اليوم

ظنه يمزح.. طيار يستكمل رحلته رغم وفاة مساعده|ما القصة؟

بسبب الطماطم واللحوم.. مسؤول مغربي لرئيس الوزراء السابق: أنا خصيمك يوم القيامة

في الذكرى الأولى للحرب.. زيلينسكي يكشف خطورة الأوضاع في جنوب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ