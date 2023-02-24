قناة عبرية: ليلة عاصفة من نابلس إلى غزة

خرج آلاف الفلسطينيين، الليلة الماضية، إلى الشوارع في جميع مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، استجابة لنداءات مجموعات "عرين الأسود" بنابلس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن آلاف الفلسطينيين نزلوا إلى الشوارع في عشرات المواقع في أنحاء الضفة الغربية وشرق القدس قطاع غزة، وسط التوترات الأمنية، وأحرقوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات التكبير "أكبر الله".

ووصفت القناة العبرية خروج الفلسطينيين إلى الشوارع في جميع المناطق الفلسطينية، بالليلة العاصفة من نابلس حتى قطاع غزة.

وأضافت أن المتظاهرين الفلسطينيين رددوا عبارات الثناء لمجموعات "عرين الأسود" الذين دعتهم للتجمع عند منتصف الليل، كعلامة للتنديد بالعملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس يوم الأربعاء الماضي، والذين توعدوا بالرد عليها.