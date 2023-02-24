رغم قرار الإيقاف.. مسلم يحيي حفلا غنائيا بكلية الفنون ويستعد للثاني

رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المغني مصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم" والذى أصدرته في بيان رسمي بتاريخ 19 فبراير الجارى لعدم مثوله للتحقيق على خلفية الشكوى المقدمة من منتجه سلطان الشن، إلا أن مسلم أحيا أمس الخميس حفلا غنائيا لطلاب كلية الفنون بجامعة حلوان.

كما يستعد مسلم لإحياء حفله الثاني مساء اليوم الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بالإيقاف.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: "نظرا لعدم التزام المطرب مسلم بموعد التحقيق المحدد معه من قبل نقابة المهن الموسيقية وعدم مثوله أمام لجنة التحقيق بالشؤون القانونية بمقر النقابة العامة، استكمالا للتحقيقات في الشكوى المقدمة من المنتج سلطان الشن ضده في موضوع العقد الموقع بينهم".

وأضاف البيان :"قررت إدارة الشؤون القانونية بعد العرض على أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إيقاف المطرب المذكور عن العمل لحين مثوله أمام إدارة الشؤون القانونية بمقر النقابة العامة والانتهاء من التحقيقات، وعليه تم تعميم القرار على جميع المنشآت السياحية والفنادق والمولات والكافيهات".

وجاء إحياء مسلم لحفل كلية الفنون منافيا لتعليقه على بيان النقابة عير حسابة على إنستجرام، حيث قال: "إن شاء الله ملتزم بكل مواعيدي مع نقابة المهن الموسيقية وهي بيتي ودار الأمان لیا".

وأضاف: "وملتزم بأي قرارات تصدر من النقابة وإن شاء الله كل اللي جاي خير ومفيش أي مشاكل وأنا تحت طاعة القانون".



وكان سلطان الشن قد تقدم ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهما المخالف خاصة وان مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة الشن الحالية اس بى برودكشن لمدة 10 سنوات.

ومنذ عام تقريبا أعلن مسلم، عن انتهاء، عقده مع المنتج هاني محروس، وتحويل عقده للمنتج السعودي سلطان الشن.

وشارك سلطان الشن فيديو التعاقد، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: تعاقد مسلم مع سلطان الشن وتنازل جميع حقوقه من المنتج هاني محروس إلى سلطان الشن.

ببنما تعاقد مسلم، مع روتانا في سرية تامة خاصة وأن الطرفين على علم بوجود تعاقد قائم بين مسلم وسلطان.

77977F91-E459-43AD-8B4A-FBA907102C31

220D9D74-1B14-457C-8F6A-9964EC738468

47E90756-1449-4381-9BEF-AAEC8237496A

86A22929-F7F5-45B2-84F6-4F6E8E8823BB

4DAF8125-E30A-40AA-B5DF-7B3FF5FB56D9

3437EA49-D3ED-4DDF-88BA-939F1691BD40

62EB412B-3530-4A54-B729-58F831E32167

B9037C05-00DF-44B0-AE5C-722CABA778FF

AF904282-D405-4334-8C1F-52E18A2D7966

C8A7CE47-55B3-4410-AD73-71FBCC3FED97

16B4400A-FB45-4FD6-B5D1-38B15EDBD98F