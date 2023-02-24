عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم قرار الإيقاف.. مسلم يحيي حفلا غنائيا بكلية الفنون ويستعد للثاني

صدى البلد

رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المغني مصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم" والذى أصدرته في بيان رسمي بتاريخ 19 فبراير الجارى لعدم مثوله للتحقيق على خلفية الشكوى المقدمة من منتجه سلطان الشن، إلا أن مسلم أحيا أمس الخميس حفلا غنائيا لطلاب كلية الفنون بجامعة حلوان.

كما يستعد مسلم لإحياء حفله الثاني مساء اليوم الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بالإيقاف.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: "نظرا لعدم التزام المطرب مسلم بموعد التحقيق المحدد معه من قبل نقابة المهن الموسيقية وعدم مثوله أمام لجنة التحقيق بالشؤون القانونية بمقر النقابة العامة، استكمالا للتحقيقات في الشكوى المقدمة من المنتج سلطان الشن ضده في موضوع العقد الموقع بينهم".

وأضاف البيان :"قررت إدارة الشؤون القانونية بعد العرض على أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إيقاف المطرب المذكور عن العمل لحين مثوله أمام إدارة الشؤون القانونية بمقر النقابة العامة والانتهاء من التحقيقات، وعليه تم تعميم القرار على جميع المنشآت السياحية والفنادق والمولات والكافيهات".

وجاء إحياء مسلم لحفل كلية الفنون منافيا لتعليقه على بيان النقابة عير حسابة على إنستجرام، حيث قال: "إن شاء الله ملتزم بكل مواعيدي مع نقابة المهن الموسيقية وهي بيتي ودار الأمان لیا".

وأضاف: "وملتزم بأي قرارات تصدر من النقابة وإن شاء الله كل اللي جاي خير ومفيش أي مشاكل وأنا تحت طاعة القانون".


وكان سلطان الشن قد تقدم ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام  لتعاقدهما المخالف خاصة وان مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة الشن الحالية اس بى برودكشن لمدة 10 سنوات.

ومنذ عام تقريبا أعلن مسلم، عن انتهاء، عقده مع المنتج هاني محروس، وتحويل عقده للمنتج السعودي سلطان الشن.

وشارك سلطان الشن فيديو التعاقد، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: تعاقد مسلم مع سلطان الشن وتنازل جميع حقوقه من المنتج هاني محروس إلى سلطان الشن.

ببنما تعاقد مسلم، مع روتانا في سرية تامة خاصة وأن الطرفين على علم بوجود تعاقد قائم بين مسلم وسلطان.

77977F91-E459-43AD-8B4A-FBA907102C31
77977F91-E459-43AD-8B4A-FBA907102C31
220D9D74-1B14-457C-8F6A-9964EC738468
220D9D74-1B14-457C-8F6A-9964EC738468
47E90756-1449-4381-9BEF-AAEC8237496A
47E90756-1449-4381-9BEF-AAEC8237496A
86A22929-F7F5-45B2-84F6-4F6E8E8823BB
86A22929-F7F5-45B2-84F6-4F6E8E8823BB
4DAF8125-E30A-40AA-B5DF-7B3FF5FB56D9
4DAF8125-E30A-40AA-B5DF-7B3FF5FB56D9
3437EA49-D3ED-4DDF-88BA-939F1691BD40
3437EA49-D3ED-4DDF-88BA-939F1691BD40
62EB412B-3530-4A54-B729-58F831E32167
62EB412B-3530-4A54-B729-58F831E32167
B9037C05-00DF-44B0-AE5C-722CABA778FF
B9037C05-00DF-44B0-AE5C-722CABA778FF
AF904282-D405-4334-8C1F-52E18A2D7966
AF904282-D405-4334-8C1F-52E18A2D7966
C8A7CE47-55B3-4410-AD73-71FBCC3FED97
C8A7CE47-55B3-4410-AD73-71FBCC3FED97
16B4400A-FB45-4FD6-B5D1-38B15EDBD98F
16B4400A-FB45-4FD6-B5D1-38B15EDBD98F
8517F528-023E-4ACF-9447-005C24A2ACBD
8517F528-023E-4ACF-9447-005C24A2ACBD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

ترشيحاتنا

الإتنين والخميس.. تفاصيل زلازل مصر الأخيرة ورسالة للمواطنين من البحوث الفلكية

الحق اشتري| الجرام أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب الآن

بمناسبة الذكرى الأولى للحرب.. ديميتري مدفديف يؤكد انتصار روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-2- 2023

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

انطلاق منافسات اليوم الثاني من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

فيديو

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ