رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع أعمال قافلة نادي روتاري الخيرية والتنموية

تابع محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه أحمد علي باغي سكرتير المركز وعثمان عبد الخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة وبحضور مشايخ وعواقل القبائل بمتابعة فاعليات قافلة نادي روتاري الإسكندرية مريوط الاجتماعية الخيرية التي تم تنفيذها برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من أجل خدمة المجتمع السيوي في جميع الأعمال الخيرية والتنموية.



أعرب محمد بكر يوسف، عن خالص شكره وتقديره للقافلة والمتطوعين من جميع محافظات مصر.



وأعلنت القافلة عن تقديم المساعدات للأسر المستحقة ضمن أهداف القافلة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال مساعدات عينيه عن طريق بناء أسقف وتوزيع أجهزة عرائس بالإضافة إلى عمل مشروعات صغيرة للأسر المستحقة.



وأعرب المهندس محمد عبد المحسن رئيس القافلة عن خالص شكره وتقديره للمجهود المبذول من رئيس مركز ومدينة سيوة لتذليل وتسهيل كافة العقبات لضمان نجاح أعمال القافلة.