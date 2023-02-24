أمريكا تفرض عقوبات جديدة على بنوك روسية و30 شخصية اقتصادية

قررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، حسبما أفادت رويترز.

ولاحقت الخزانة الأمريكية أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى بعد مساعدتهم موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات الجديدة التي أُعلنت في الذكرى الأولى للهجوم الروسي، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان: “كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها”.

وأضافت أن الإجراءات تهدف إلى إعاقة قدرة نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب، عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.