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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي : نجمع أدلّة ضد روسيين عذّبوا وانتهكوا شرف أوكرانيين

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على تعهدات الولايات المتحدة لحماية أوكرانيا، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأعلن بلينكن خلال جلسة مجلس الأمن عن التحقيق مع روسيا بشأن الحرب التي شنتها علي أوكرانيا و قال :"نجمع ادلة علي العدوان الروسي، الذي تضمن التعذيب والاغتصاب وتهديد حياة ملايين الأطفال، من خلال اجراءات التحقيق".

بلينكن يدعو إلى ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن شعب الولايات المتحدة الأمريكية مصر علي ضمان حياة الملايين من الناس في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا:"حان الوقت للوفاء بوعودنا تجاه الشعب الاوكراني، لا يمكن استمرار الحرب".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي:"لدينا القوة و المسئولية لتحقيق السلام للعالم ، لن نترك اي دولة ان تدمر".

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