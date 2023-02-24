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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث في أسيوط

إصابة 12 شخصا في
إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين بأسيوط

حصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق أسيوط البداري الزراعي الشرقي.


أسفر الحادث عن إصابة كلا من " رضا. ك. ر. إ " 35 عاماً، اشتباه خلع  بالكتف الأيمن، " نعمات. و. ح " 30 عاماً، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات بالجسم، " ابانوب. ر. ك "، 3سنوات، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، " منال. ع. س " 42 عاماً، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، " هدي. ع. م " 32 عاماً، جرح قطعي بالوجه 3سم، " إلهام. ز. ش " 45 عاماً، اشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، " الاء. ع. ع  "  22 عاماً، اشتباه كسر بالسعد الايسر، " كلثوم . أ. ر  "  55 عاماً، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، " نرمين. س. م  "  24 عاماً، غيبوبه تامه، " محمد. ع. م. أ "  35 عاماً، اشتباه كسر بالركبه اليسرى وسحجات بالجسم، " أشرف. ش. ع " 56 عاماً، غيبوبه تامه، وفتاة أخرى مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر  20 عاماً، غيبوبه تامه، وتم نقلهم الى مستشفى اسيوط الجامعي والإيمان العام.

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وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / البداري الزراعي الشرقي ووجود مصابين.
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 8397 ي أ ط والسيارة رقم 9182 ي ق ج نقل.


أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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