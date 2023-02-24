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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة الفيوم الرياضية تحصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية بالأقصر

طالبات الفيوم الفائزين
طالبات الفيوم الفائزين بالبطولة

حصلت  المدرسة الرياضية  بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ،  برعاية الدكتور امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على المركز الأول وال ثاني في بطولة المدارس الرياضية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ،  ووزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر.

وحصلت  المدرسة الرياضية بنات على  : المركز الأول فى لعبة  كرة القدم  ، و المركز الأول - كرة السرعة ، و المركز الأول والثاني فى لعبة  تنس الطاولة  ، والمركز الثانيفى لعبة  الكرة الطائرة.

وتوجهت الدكتورة امانى  قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للطلاب الفائزين  ، مؤكدة بأنها ستقوم بتكريمهم وأستقبالها بمكتبه بالمديرية ، عقب عودتهم من مدينة الأقصر التى تستضيف البطولة .

وأكدت وكيلة الوزارة على  تشجيعها ووضع كافة أماكانيات مديرية التربية والتعليم  ، وراء الطلاب والطالبات المتفوقين  ، سواء فى المجال الرياضى او الثقافى أو العلمى ، خاصة ان مدارس الفيوم بها نوابغ ومواهب متفوقة من الطلاب .

 

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمشروع "صحتهم مستقبلهم" مع وكيل تعليم الفيوم

 

 

 

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