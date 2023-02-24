مدرسة الفيوم الرياضية تحصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية بالأقصر

حصلت المدرسة الرياضية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، برعاية الدكتور امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على المركز الأول وال ثاني في بطولة المدارس الرياضية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر.
وحصلت المدرسة الرياضية بنات على : المركز الأول فى لعبة كرة القدم ، و المركز الأول - كرة السرعة ، و المركز الأول والثاني فى لعبة تنس الطاولة ، والمركز الثانيفى لعبة الكرة الطائرة.
وتوجهت الدكتورة امانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للطلاب الفائزين ، مؤكدة بأنها ستقوم بتكريمهم وأستقبالها بمكتبه بالمديرية ، عقب عودتهم من مدينة الأقصر التى تستضيف البطولة .
وأكدت وكيلة الوزارة على تشجيعها ووضع كافة أماكانيات مديرية التربية والتعليم ، وراء الطلاب والطالبات المتفوقين ، سواء فى المجال الرياضى او الثقافى أو العلمى ، خاصة ان مدارس الفيوم بها نوابغ ومواهب متفوقة من الطلاب .