مدرسة الفيوم الرياضية تحصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية بالأقصر

حصلت المدرسة الرياضية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، برعاية الدكتور امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على المركز الأول وال ثاني في بطولة المدارس الرياضية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر.

وحصلت المدرسة الرياضية بنات على : المركز الأول فى لعبة كرة القدم ، و المركز الأول - كرة السرعة ، و المركز الأول والثاني فى لعبة تنس الطاولة ، والمركز الثانيفى لعبة الكرة الطائرة.

وتوجهت الدكتورة امانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للطلاب الفائزين ، مؤكدة بأنها ستقوم بتكريمهم وأستقبالها بمكتبه بالمديرية ، عقب عودتهم من مدينة الأقصر التى تستضيف البطولة .

وأكدت وكيلة الوزارة على تشجيعها ووضع كافة أماكانيات مديرية التربية والتعليم ، وراء الطلاب والطالبات المتفوقين ، سواء فى المجال الرياضى او الثقافى أو العلمى ، خاصة ان مدارس الفيوم بها نوابغ ومواهب متفوقة من الطلاب .

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