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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاق قوي لأسرع سيارة كهربائية في العالم .. شاهد

سيارة بنينفارينا
سيارة بنينفارينا باتيستا

نشرت قناة Automobili Pininfarina المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، للنسخة الكهربائية الخارقة بنينفارينا باتيستا، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء، وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق.

سيارة بنينفارينا باتيستا

قدرات فنية قوية لـ بنينفارينا باتيستا

 

تعتمد السيارة الخارقة بنينفارينا باتيستا على محرك قوي يستطيع أن ينتج 1.900 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 2.340 نيوتن/متر.

 

تجارب الاداء للسيارة بنينفارينا باتيستا

 

سجلت السيارة في وقت سابق 1.86 ثانية عندما انطلقت من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما قللت الفارق ليصل إلى 1.79 ثانية عندما انطلقت من نقطة السكون 0 إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة.

 

وحققت ارقام قوية قدرت بـ 4.49 ثانية عندما تسارعت من 0 لـ 193 كم/ساعة، بالاضافة إلى مدة اخرى قدرها 4.75 ثانية، وصولًا من نقطة السكون 0 إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة.

سيارة بنينفارينا باتيستا

بينما حققت في اخر انطلاقة مدة زمنية بلغت 13.38 ثانية، عندما قطعت مسافة النصف ميل، بينما استطاعت أن تقطع مسافة الربع ميل خلال 8.55 ثانية فقط.

 

سيارة بنينفارينا باتيستا الخارقة 

 

اعتمدت السيارة سيارة بنينفارينا باتيستا على إطارات ميشلان بايلوت سبورت كاب 2، مسجلة سرعة قصوى بلغت 358.03 كليومتر في الساعة، بينما امتلكت تصميم خارجي خاطف للانظار يأخذ الطابع الرياضي، مع لمسات انسيابية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

ويذكر أن سيارة بنينفارينا باتيستا اغلبت على ارقام ريماك يفيرا الخارقة، بعد ان قطعت مسافة الربع ميل خلال عام 2021، في مدة زمنية قدرت بـ 8.58 ثانية.

 

شاهد .. انطلاق قوي لاسرع سيارة كهربائية في العالم 

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