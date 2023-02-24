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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان شهير ينجو من الموت بأعجوبة .. تفاصيل

أمير صلاح
أمير صلاح

كشف الفنان أمير صلاح الدين عن نجاته من الموت بأعجوبة وذلك خلال كواليس مسلسله.

وكتب أمير صلاح  عبر حسابه على فيس بوك  ": الكواليس_المنعشة
الحمد لله .. النهاردة نجوت من الموت بأعجوبة ".

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أمير صلاح وابنته:

أعلن الفنان أمير صلاح الدين -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن استقبال مولودة له اسماها «لين».

 

وكتب أمير صلاح الدين، منشور له عبر فيسبوك قال فيه: «الحمد لله، ربنا رزقنا ببنت اسمها لين، اللهم أنبتها نباتاً حسناً».

أمير صلاح وعمرو دياب :

في ديسمبر الماضي، نشر الفنان أمير صلاح الدين صورة مع الهضبة عمرو دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق أمير صلاح الدين: "وحط إيده على كتفي وقال أنا بحب تمثيلك أوي، الهضبة عمرو دياب، يا ترى يا هل ترى الساحرة المستديرة مخبية لنا إيه".

أمير صلاح الدين فنان شهير

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