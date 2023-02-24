فنان شهير ينجو من الموت بأعجوبة .. تفاصيل

كشف الفنان أمير صلاح الدين عن نجاته من الموت بأعجوبة وذلك خلال كواليس مسلسله.

وكتب أمير صلاح عبر حسابه على فيس بوك ": الكواليس_المنعشة

الحمد لله .. النهاردة نجوت من الموت بأعجوبة ".

أمير صلاح وابنته:

أعلن الفنان أمير صلاح الدين -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن استقبال مولودة له اسماها «لين».

وكتب أمير صلاح الدين، منشور له عبر فيسبوك قال فيه: «الحمد لله، ربنا رزقنا ببنت اسمها لين، اللهم أنبتها نباتاً حسناً».

أمير صلاح وعمرو دياب :

في ديسمبر الماضي، نشر الفنان أمير صلاح الدين صورة مع الهضبة عمرو دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أمير صلاح الدين: "وحط إيده على كتفي وقال أنا بحب تمثيلك أوي، الهضبة عمرو دياب، يا ترى يا هل ترى الساحرة المستديرة مخبية لنا إيه".