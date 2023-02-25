انتصار تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن تقديم ابنتها مشاهد جريئة

قالت الفنانة انتصار إن كل دور جسدته فى حياتها الفنية ساهم في تقدمها، وتحب عملها وتبذل كل ما عندها للظهور بشكل متميز يعجب جمهورها، كما أنها تظهر بطبيعتها في التمثيل، وتمتلك الوجه الجميل الذي لا يحتاج إلى مكياج.

وأضافت الفنانة انتصار، خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنها تحب الأدوار الكوميدية وتتعامل مع الدور بتلقائية.

البطولات الكوميدية

وأوضحت أن المنتجين يعطوا البطولات الكوميدية للرجال وهذا متعارف عليه من زمان، وهناك سيدات تألقت في الأدوار الكوميدية مثل عبلة كامل وسهير البابلي وياسمين عبد العزيز .

وقالت الفنانة انتصار إنه لا يوجد الآن مشاهد جريئة في السينما الآن، مضيفة : "السينما النظيفة ملهاش ترجمة فى القاموس".

وكشفت أنها لم تصرح بأن ليس لديها مانع في تقديم ابنتها مشاهد جريئة تحتوي على قبلات، وكانت سأتقدم ببلاغ ضد مروج هذا التصريح.