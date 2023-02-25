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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان في بهتيم بشبرا الخيمة

سلع غذائية
سلع غذائية

يفتتح اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض «أهلا رمضان»، بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية.

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وقال محافظ القليوبية ان افتتاح المعرض يأتى إستمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار. 


وأشار محافظ القليوبية إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد  أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

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