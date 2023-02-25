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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أرشيفي
أرشيفي

نجحت وزارة الداخلية السعودية  من خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في ضبط أكثر من 16 ألف مخالف.

وبحسب بيان للداخلية السعودية؛ فقد بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة أكثر من 9 آلاف، فيما بلغ عدد مخالفي نظام أمن الحدود أكثر من 3 آلاف مخالف، بينما تجاوز عدد مخالفي نظام العمل ألفي مخالف.

كما تمكنت الحملات من القبض على 393 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 36% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و12% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فضلا عن ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 22.7 ألف وافد مخالف، منهم 19.8 ألف رجل، بينما تمت إحالة 15.1 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بجانب إحالة أكثر من ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل قرابة 9 آلاف مخالف. 

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