محافظ القليوبية يتابع أعمال صيانة كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال صيانة كوبري المشاة (الثلاجة) بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتطوير الشوارع والأحياء، حيث يجري الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تشمل أعمال الصيانة تثبيت كوبري المشاة على القواعد الحديدية.

كما تجري أعمال حدادة ونجارة الكمرات الرئيسية للكوبري السطحي، وكذلك البلاطة العلوية وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالي.

ويتم حاليا تدعيم أعمدة كوبري المشاة بقمصان حديدية، بالإضافة إلى تدعيم جسم الكوبري الحديد بقطاعات معدنية لزيادة قوة التحمل نتيجه إتلافها أثناء سقوط الكوبري.

وشدد المحافظ على رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتذليل جميع العقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقاً للتوقيت المحدد له، ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أهالي المدينة.