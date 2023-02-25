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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 3 أيام.. قطع المياه 12 ساعة عن بعض الشوارع بـ أشمون المنوفية

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه عن شوارع ( الحلقة ، المدارس ، الشهداء ، النحاسين ، جزء من شارع القيثريه ) بمدينة أشمون أيام الأحد 26/2 والإثنين 27/2 والثلاثاء 28/2/2023 من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء .




 

وأرجعت الشركة السبب لربط خطوط المياه على الشبكة العمومية، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومسؤولي الجهات الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال تلك الفتره المذكورة.

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وفي وقت سابق تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد يحي أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، محطة مياه جبل شيشة بطاقة تصميمية 138 ألف متر مكعب يوم، والتى تخدم أكثر من 550 ألف نسمة بنطاق مدينة أسوان، والتى يجرى تأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وتابع رئيس الشركة القابضة حالة المحطة وأعمال التطوير، مؤكدا أهمية الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل، وتقليل الطاقة المستهلكة، وتطوير متطلبات الإدارة في مجالات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة ومراقبة الجودة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

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