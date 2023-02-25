عرض فيلمًا تسجيليًا|أحمد موسى: «أبوالعينين» شرح لوفد البرلمان الأوروبي حجم الإنجازات بمصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، استقبل وفد الهوية والديمقراطية الأوروبي خلال زيارته لمصر.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبوالعينين عرض فيلماً تسجيلياً للوفد عما يحدث في مصر من أجل نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من تطوير وإنجاز واستعرض المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين تحدث معهم عن التطور الذي حدث في مصر منذ 2014 وحتى الآن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبوالعينين تحدث مع الوفد عن سياسة مصر الخارجية وعلاقة مصر مع مختلف دول العالم".

ولفت “موسى”: "أبوالعينين شرح للوفد الأوروبي ما يحدث في مصر على أرض الواقع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين تحدث مع الوفد الأوروبي عن مبادرة حياةكريمة وما تفعله من تغيير حياة المصريين للأفضل".

