عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرض فيلمًا تسجيليًا|أحمد موسى: «أبوالعينين» شرح لوفد البرلمان الأوروبي حجم الإنجازات بمصر.. فيديو

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين ووفد البرلمان الأوروبي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، استقبل وفد الهوية والديمقراطية الأوروبي خلال زيارته لمصر.

النائب محمد أبو العينين يلتقي وفد مجلس المستشارين المغربي..شاهد

أبو العينين يستعرض رؤى مصر التنموية خلال لقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبوالعينين عرض فيلماً تسجيلياً للوفد عما يحدث في مصر من أجل نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من تطوير وإنجاز  واستعرض المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين تحدث معهم عن التطور الذي حدث في مصر منذ 2014 وحتى الآن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبوالعينين تحدث مع الوفد عن سياسة مصر الخارجية وعلاقة مصر مع مختلف دول العالم".

ولفت “موسى”: "أبوالعينين شرح للوفد الأوروبي ما يحدث في مصر على أرض الواقع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين تحدث مع الوفد الأوروبي عن مبادرة حياةكريمة وما تفعله من تغيير حياة المصريين للأفضل".
 

أحمد موسى أبو العينين محمد أبو العينين البرلمان الأوروبي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

عاجل.. جماهير الترجى تحطم أتوبيس لاعبى الزمالك أثناء العودة لفندق الإقامة

خطأ فادح من عواد وشيكابالا.. الترجى يسجل الأول في شباك الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. فيديو

أبو العينين : وفد البرلمان الأوروبي يشعر بحجم التقدم بمصر | فيديو

أحمد موسى عن حبس مرتضى منصور: قضاء عادل ونزيه

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض

سهل تشتريها ومتخسرش فيها .. أرخص عربية مستعملة في مصر

خلال لقائهم بأبو العينين.. نواب أوروبيون يشيدون بمصر: مثال يحتذى به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش سينما نضيفة .. 5 صور وضعت إنتصار فى مأزق

بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي مريم ابنة الراحل محمود الجندي ؟

اللحوم النباتية تثير الجدل ..هل تشبه الحيوانية؟

فيديو

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ