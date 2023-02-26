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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وظائف الأوقاف 2023 .. الإعلان عن مسابقة للإيفاد الدائم من أئمة اللغات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة وأقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2023

وحددت وزارة الأوقاف مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين، وهي: 
1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة  .
2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان .
3- أن يكون حاصلا في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.
4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين 2021/2022.
5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في : ( الـقـرآن الكريم كاملاً - العقيدة - التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله - السيرة النبوية والثقافة العامة - اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).
٧-  أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة .
٨ - أن يكون حسن السير والسلوك.
9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( ١٣٧ ) لسنة ٢٠١٤م .
10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية - غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يلغ القرار ، أو تسحب التوصية .
12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الطلبات تقدم على موقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين) ، على الرابط التالي (https://forms.gle/cYHdTBFG8wiqteXG6)، وذلك اعتبارًا من 26 /2 /2023م حتى 9 /3 /2023م.

وينغي أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة , ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علمًا بأن اختبارات التصفية النهائية ستجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين : الأولى : تحريرية ، والثانية : شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية .

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