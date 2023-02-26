نقابة المهندسين بالإسكندرية تعتمد القوائم المالية لعام 2022 وموازنة 2023

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي والتى شارك فيها ٢٨٩ مهندس بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وعرض مجلس النقابة كافة الانشطة والفعاليات التى تمت خلال العام , و تم إعتماد القوائم المالية للعام المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وموازنة عام ٢٠٢٣، وتعيين مراقب حسابات.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إنه مر عام من الدورة النقابية ٢٠٢٢-٢٠٢٦ سعى فيها مجلس نقابة المهندسين ونادي المهندسين ولجان نوعية من زملاء أفاضل ولعدد ١٥ لجنة نوعية في كافة مجالات الخدمة لنستطيع أن نحقق متطلبات المهندسين وأسرهم وايضاً حماية المهنة ومنتسبيها وخدمة المجتمع من اجل الارتقاء بالعمل النقابي وبقدر مؤسسة نقابة المهندسين وعراقتها.

وأكد " سعودى " أن للمجلس طموحات عديدة وتحقيقها هو هدف بناء ومثمر ليكون الداعم لنا لتحقيق تلك الطموحات وقدم مقترح باجتماع دورى ربع سنوى لمناقشة الامور المرتبطة بالنقابة بالإضافة الى اجتماع سنوى فى الجمعية العمومية لزيادة التواصل مع المهندسين بالإسكندرية ومناقشة كافة الموضوعات .

وعرض المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفعاليات والأنشطة التى تمت فى كافة اللجان النقابية خلال عام 2022 وكل ما تم لصالح المهندس وأسرته داخل صرح نقابة المهندسين , كما قدم المهندس كريم عزت أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية، عرض مؤشرات القوائم المالية للنقابة عن ميزانية النقابة ومدينة برج العرب .

وقدم الدكتور حسن لطفى، أمين عام نادى المهندسين بالإسكندرية، كافة الانشطة خلال العام لسعى النادى لتقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم بالاضافة الى رفع كفاءه مبانى النادى ومشاريع التطوير المستقبلية، بينما قدم الدكتور مصطفى الحضرى عرضًا لمؤشرات القوائم المالية لنادى المهندسين.

وعن النجاح في تنظيم جمعية عمومية تليق بمهندسي الاسكندرية، أشار المهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة تنظيم الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالإسكندرية انه تم وضع خطة منظمة لتنظيم الجمعية العمومية من اللجنة المنظمة والتي تضمنت الدكتورة هبة المغربي و المهندس محمد سعيد أعضاء مجلس النقابة و بمشاركة و تطوع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية و كان الحرص على إخراج الجمعية العمومية بمستوى متميز و أشاد بالمجهوادت المبذولة في سبيل ذلك.