بعد اعلان أوكرانيا استعداداتها للهجوم على القرم.. ألمانيا تعلق

أعلن وزير دفاع ألمانيا، بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، أن برلين ستقيم موقف الصين تجاه أوكرانيا من خلال الأفعال وليس الأقوال.

كما أشار وزير الدفاع الألماني إلى أن استعادة القرم قرار أوكراني ولا يعود للدول الغربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.



وقال زيلينسكي: "هناك خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقلياً. نجهّز فنياً السلاح والقوات ونشكّل الألوية ووحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصاً للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضاً في بلدان أخرى".

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة إيغور كليمينكو، في أوائل فبراير الجاري، أن كييف بدأت بتشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".