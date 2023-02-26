عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعلان أوكرانيا استعداداتها للهجوم على القرم.. ألمانيا تعلق

ألمانيا
ألمانيا

أعلن وزير دفاع ألمانيا، بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، أن برلين ستقيم موقف الصين تجاه أوكرانيا من خلال الأفعال وليس الأقوال.

كما أشار وزير الدفاع الألماني إلى أن استعادة القرم قرار أوكراني ولا يعود للدول الغربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي: "هناك خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقلياً. نجهّز فنياً السلاح والقوات ونشكّل الألوية ووحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصاً للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضاً في بلدان أخرى".

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة إيغور كليمينكو، في أوائل فبراير الجاري، أن كييف بدأت بتشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي". 

القوات المسلحة المانيا شبه جزيرة القرم وزير الدفاع الألماني فولوديمير زيلينسكي القوات المسلحة الأوكرانية جزيرة القرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوريس بيستوريوس وزير دفاع ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: مصر وضعت الاحتياجات الإنسانية في قلب قضية تغير المناخ

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني .. سياسة مرنة لـ سعر الصرف وليست ثابتة مقابل عملة واحدة

دعاء الرعد والبرق والمطر الغزير .. أفضل 110 أدعية رددها في ساعة الاستجابة

نور عبد المجيد: لا أؤمن بتصنيف الكتابة النسوية ولمت نفسي بسبب رواية «أريد رجلا».. نحتاج لدور تنظر إلى النشر على أنه رسالة

بوتين يكشف أسباب تعليق روسيا صفقة الحبوب.. تفاصيل

عقاب جماعي.. أمريكا تشن هجوما عنيفا على روسيا بعد تعليق صفقة الحبوب

تحت شعار السينما كل شيء .. مهرجان البحر الأحمر يكشف عن التفاصيل الكاملة لدورته الثانية

كيف تبر الأم والأب بعد موتهما.. خالد الجندى: حقوق الوالدين لا تسقط بالوفاة

ترشيحاتنا

تجاوزت 4 مليارات جنيه.. مدبولي: تطوير وإنشاء 50 مركزا صحيا ومستشفى بسيناء

سن كبير وملامح متغيرة.. الجمهور يهاجم منى زكى بسبب مسلسل تحت الوصاية

ضربة موجعة للأهلي .. شوبير يعلن إصابة 3 لاعبين وغيابهم عن مباراة الداخلية

الأردن.. انطلاق قمة العقبة بحضور سياسيين فلسطينيين وإسرائيليين

الصحة: شهادة الفحص الطبي شرط توثيق عقد الزواج عند المأذون أو بالكنائس

اللورد كرومر تاريخ مدمر للفكر العربي الإسلامي.. وحادثة دنشواي أخرجته من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ64.. 10 صور أثارت الجدل لـ سلوى خطاب| شاهد

اكتشاف أصغر مصاب بمرض الزهايمر في الصين.. لن تصدق عمره

للرجال.. تناول هذا المشروب يؤثر على الخصيتين| احذر

في عيد ميلادها الـ57 .. 10 صور أثارت ضجة لـ نجوى كرم|شاهد

فيديو

هل انفصلا.. فنانة شهيرة تتسبب في طلب حلا شيحة الطلاق من معز مسعود|فيديوجراف

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ