خطة لتحويل حلوان لإحدى جامعات الجيل الرابع.. تطوير المنظومة البحثية ورفع تصنيفها الدولي

رئيس جامعة حلوان : خطة لتحويل الجامعة لاحدي جامعات الجيل الرابع

نائب رئيس جامعة حلوان : نحرص علي تطوير القطاع البحث و الارتقاء بمستوي الجامعة

البحث العلمي بحلوان : تصنيفات الجامعات العالمية تختلف حسب ضوابطها و خطة لرفع مكانة الجامعة

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة البحثية بالجامعة وجعلها من احدي جامعات الجيل الرابع و العمل علي رفع التصنيف الدولي لها و جعل جامعة حلوان تنافس عالميا .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في تصريح ل صدي البلد على أهمية ملف التصنيف الدولي وما يمثله من أهمية في ظل توجهات وزارة التعليم العالي للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، لافتا إلى أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات على أن تكون متضمنة أهدافًا تخدم التصنيف الدولي للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المراكز البحثية بجامعة حلوان تبذل اقصي مجهود لرفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا لجعلها رائدة بمختلف المجالات .

و نوه بان الجامعة تعمل علي امداد المراكز البحثية و الباحثين بكافة الدعم الذي يحتاجونه لتطوير المنظومة البحثية و رفع تصنيفها الدولي .

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا لصدي البلد بأن الجامعة تعمل علي عقد ورش العمل بمراكزها البحثية المختلفة للمساهمة في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا .

ونوهت بأن جامعة حلوان تسعي دائما للحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي ان الجامعة تعمل علي رفع تصنيفها الدولي من خلال عدة مراكز مختلفة منها " وحدة التصنيف الدولي ، مركز العلاقات الدولية ، مركز دعم البحث العلمي ، الادارات الخاصة بالدراسات العليا بالكليات ".

وأوضح ان ذلك يتم من خلال عقد ورش و دورات تدريبية لتنمية مهارات الباحثين بالاضافة الي تعريفهم بكافة المنح الدولي و تأهيلهم لها .

و تابع مدير مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ان تصنيف الجامعات يتم احتسابه بناءً على عدد من مؤشرات الأداء تختلف من تصنيف لاخر حيث أن هناك ما يتضمن مخرجات البحث العلمى من أبحاث واستشهادات بحثية بالإضافة لمؤشرات كفاءة التدريس والتعاون الدولى والسمعة الأكاديمية للجامعة لدى المجتمع العلمى وكذلك الدخل المالى للجامعة من التعاون مع الصناعة.

وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من نظم التصنيفات يركز على عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب كمؤشر على جودة التعليم بالإضافة إلى مؤشرات البحث العلمى وخدمة المجتمع وعدد الطلبة الأجانب والوافدين ونسبة الذكور إلى الإناث من الطلبة.

وتابع أن هناك ايضا تصنيفات متخصصة مثل تصنيف تايمز للتأثير المجتمعى والذى يقيس دور الجامعة في خدمة المجتمع ويقيم دور الجامعة قياسًا على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمها الحفاظ على البيئة والمساواة بين الجنسين والحفاظ على المياه.

جدير بالذكر انه قد كشف الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي عن ، إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف QS البريطاني للجامعات لعام 2023، الذي يضم ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، كما أشاد بإدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن نتائج تصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمي webometrics لعام 2023، والذي يضم ترتيب أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم.

ووجه الوزير ، بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.