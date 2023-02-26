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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبة صدمتها سيارة بإحدى قرى سمالوط بالمنيا

مصرع طالبه صدمتها
مصرع طالبه صدمتها سيارة

لقيت طالبة مصرعها صدمتها سيارة بطريق إحدى قرى سمالوط شمال المنيا تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4981 ملاكي بالطالبة هدير. ف 12 سنة  تقيم  بمركز سمالوط، ونتج عن ذلك مصرعها.

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بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء سير السيارة بطريق إحدى القري التابعه لدائرة مركز سمالوط اصطدمت بالطالبة.
تم التحفظ علي قائدة المركبه والسيارة بنقطة الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل جثة الطالبة إلي مشرحة مستشفي الراعي الصالح بمدينة سمالوط، وانتقل رجال إدارة المرور لمعاينة موقع الحادث والتعرف علي الظروف والملابسات، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
 

طالبة المنيا غرفة عمليات مصرع باحدى قرى مدينة سمالوط

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